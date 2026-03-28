La prova di iniziazione di Lollo Lacustre: giù col paracadute per entrare nel roster di Player Red Bull
Il celebre content creator di Varese ha accettato la sfida di lanciarsi in autonomia. Iniziando con un backflip...
© Red Bull Content Pool
Lollo Lacustre entra a far parte del roster di Player Red Bull. Per mettere le ali al celebre content creator di Varese che ha fatto dei videogiochi il suo sogno, Red Bull lo ha sfidato non solo a lanciarsi in autonomia con il paracadute ma anche a farlo iniziando con un backflip. Ad accompagnarlo passo dopo passo nel percorso verso lo skydiving c'è l'atleta Red Bull Dani Roman, skydiver professionista e base jumper conosciuto a livello mondiale.
Dopo giorni di addestramento a Empuriabrava, in Spagna, e le tantissime sfide che hanno permesso a Lollo Lacustre di affrontare le sue paure, è stato proprio Dani Roman a consegnargli il cappellino come testimonianza del suo ingresso fra i Player Red Bull e come riconoscimento del compimento di questa impresa avvenuta lo scorso febbraio nei pressi di Barcellona. L'intera esperienza è stata documentata in un video pubblicato dallo stesso Lollo Lacustre, che ha condiviso senza filtri i retroscena del training, mostrando i suoi successi, i fallimenti e i segreti dello skydiving.
© Red Bull Content Pool
CHI E' LOLLO LACUSTRE
La sua carriera da content creator inizia nel 2022 su TikTok, dove approda facendosi conoscere per i suoi contenuti dedicati ai videogiochi. A fine 2022 apre un canale Twitch, puntando tutto su Minecraft ed esplodendo nel giro di pochissimi mesi, fino a diventare una delle nuove stelle della piattaforma con oltre 11.000 abbonati registrati a giugno 2023.
Con il tempo, il canale ha aumentato il suo livello e accanto a Minecraft sono stati introdotti altri videogiochi, tra cui il celebre mobile game Brawl Stars, diventato il suo secondo contenuto principale condiviso sia dalla prospettiva di player, sia come appassionato e spettatore della scena competitiva italiana. Nel 2025, Lollo è entrato ancora più a fondo nel mondo dell'esport acquisendo quote del team italiano di spicco nella scena competitiva di Brawl Stars, due volte campione del mondo.
Nel 2025 decide di superare i confini del gaming esplorando alcuni dei suoi altri interessi e iniziando a mostrare maggiormente la sua vita privata e a svelare la personalità dietro al nickname: apre così due nuovi canali YouTube, uno dedicato ai vlog e uno alle reaction, così da ampliare il suo universo e dare una svolta al modo di raccontarsi alla community.
Lontano dallo schermo, Lollo è un grande appassionato di basket, musica e anche di motori: da piccolo, infatti, frequentava le piste di motocross. Sportivo a 360 gradi, pratica anche monosci, nuoto, palestra e skydiving, applicando a queste discipline le stesse energia, costanza e leggerezza che lo contraddistinguono in live. E ad arricchire ulteriormente il suo percorso creativo, Lollo può vantare la pubblicazione di due libri di avventura per ragazzi, scritti e disegnati secondo il suo immaginario fatto di esplorazione e curiosità.