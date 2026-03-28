La prova di iniziazione di Lollo Lacustre: giù col paracadute per entrare nel roster di Player Red Bull

Lontano dallo schermo, Lollo è un grande appassionato di basket, musica e anche di motori: da piccolo, infatti, frequentava le piste di motocross. Sportivo a 360 gradi, pratica anche monosci, nuoto, palestra e skydiving, applicando a queste discipline le stesse energia, costanza e leggerezza che lo contraddistinguono in live. E ad arricchire ulteriormente il suo percorso creativo, Lollo può vantare la pubblicazione di due libri di avventura per ragazzi, scritti e disegnati secondo il suo immaginario fatto di esplorazione e curiosità.