La All-Mountain più esclusiva: ecco la Thok E-Bikes TP4 Limited Edition in soli 50 esemplari

Telaio in carbonio UD, sospensioni FOX Factory, trasmissione SRAM wireless e livrea Gold per gli appassionati più esigenti
© Ufficio Stampa
Dopo il successo delle TP4 e TP4-S lanciate lo scorso giugno, THOK E-Bikes presenta la nuova TP4 Limited Edition 2026, una serie esclusiva che porta la propria e-MTB all-mountain a un livello ancora superiore.
Questa edizione limitata si distingue per una selezione di componenti ai vertici della categoria, senza compromessi, e per una livrea Gold esclusiva: ogni dettaglio è stato progettato, scelto e testato per offrire il massimo in termini di reattività, precisione e controllo, consolidando il posizionamento di THOK nel segmento delle e-MTB ad alte prestazioni.
COMPONENTISTICA AI VERTICI DELLA CATEGORIA
Il cuore della Limited Edition è il telaio in fibra di carbonio unidirezionale (UD) con geometria all-mountain regolabile tramite flip-chip, apprezzato per solidità, equilibrio e reattività. Su questa base, THOK ha selezionato componenti di fascia alta che elevano ulteriormente la qualità di guida.
La sospensione anteriore è affidata alla forcella FOX 38 Float Factory da 160 mm con tecnologia GRIP X2, abbinata all’ammortizzatore FOX Float X Factory con THOK custom tuning: una combinazione progettata per garantire sostegno, controllo e sensibilità anche nei passaggi più impegnativi.
La trasmissione SRAM X0 Eagle T-TYPE wireless, alimentata dalla batteria Bosch, assicura cambiata rapida e precisa, liberando il telaio da cavi esterni. I freni Magura Gustav Pro a quattro pistoni con dischi da 220/203 mm offrono una potenza frenante tra le più elevate del segmento.
Le ruote DT-Swiss HXC1501 Carbon da 29” con cerchi da 30 mm, abbinate ai pneumatici radiali Schwalbe Albert Gravity Pro, completano un allestimento pensato per offrire rigidità, scorrevolezza e grip in ogni condizione. Il manubrio Renthal Fatbar Carbon e il reggisella FOX Transfer Factory aggiungono ulteriore affidabilità e precisione.
Il motore Bosch Performance Line CX da 250W (100 Nm, picco fino a 750W) è alimentato dalla batteria integrata Bosch Powertube 800 Wh, compatibile con il range extender Powermore da 250 Wh.
Questa nuova edizione limitata si contraddistingue attraverso la scelta di una livrea in colorazione Gold esclusiva ed una lavorazione dedicata che valorizza le linee del telaio in carbonio e sottolinea il carattere premium del modello.
“La nuova TP4 Limited Edition 2026 rappresenta la sintesi del nostro approccio alla progettazione e stile: non puntiamo solo a creare una e-MTB performante, ma a costruire un’esperienza di guida unica, curata in ogni dettaglio, e senza compromessi, che soddisfi le aspettative dei nostri clienti”, dichiara Gabriele Amadigi, Responsabile Global Marketing & Sales THOK E-Bikes.
© Ufficio Stampa
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA TP4 LIMITED EDITION
Telaio: full carbon UD – escursione 150 mm – sistema flip-chip
Motore: Bosch Performance Line CX (250W – 100Nm – 750W picco)
Batteria: Bosch Powertube 800 Wh integrata – compatibile con Powermore 250 Wh
Forcella: FOX 38 Float Factory – 160 mm – GRIP X2
Ammortizzatore: FOX Float X Factory – THOK custom tuning
Trasmissione: SRAM X0 Eagle T-TYPE wireless (alimentata da batteria Bosch)
Forcellino: UDH Technology
Freni: Magura Gustav Pro – 4 pistoni – dischi 220/203 mm
Ruote: DT-Swiss HXC1501 Carbon 29" x 30 mm
Gomme: Schwalbe Albert Gravity Pro 29" x 2.6/2.5
Manubrio: Renthal Fatbar Carbon
Reggisella: FOX Transfer Factory (150/180/210 mm a seconda della taglia)
PREZZI E DISPONIBILITÀ
La nuova TP4 Limited Edition è disponibile in quattro taglie (S, M, L ed XL) nella livrea esclusiva Gold. Produzione limitata a 50 esemplari.
Il prezzo al pubblico è di 9,990 € IVA inclusa.
Disponibile in pronta consegna su www.thokbikes.com e presso la rete ufficiale dei THOK Point.