La All-Mountain più esclusiva: ecco la Thok E-Bikes TP4 Limited Edition in soli 50 esemplari

Questa edizione limitata si distingue per una selezione di componenti ai vertici della categoria, senza compromessi, e per una livrea Gold esclusiva: ogni dettaglio è stato progettato, scelto e testato per offrire il massimo in termini di reattività, precisione e controllo, consolidando il posizionamento di THOK nel segmento delle e-MTB ad alte prestazioni.