L'orologio funzionante inventato da Leonardo Da Vinci esposto a Milano

Giovedì 5 marzo 2026, alle ore 18.00, il celebre youtuber, scrittore e divulgatore scientifico Adrian Fartade attiverà ufficialmente l’orologio progettato da Leonardo da Vinci e incontrerà il pubblico per parlare del suo amore per la scienza e per il genio leonardesco. Con Edoardo Zanon, direttore scientifico del Museo, Fartade spiegherà inoltre le leggi della fisica che permettono a questo incredibile meccanismo per la misurazione del tempo di funzionare anticipando perfino gli studi di Galileo Galilei. Dichiara Adrian Fartade: “Di Leonardo ci sono rimasti tantissimi disegni, scritti, opere bellissime di ogni sorta, ma possiamo solo immaginare come poteva invece essere il suo stupore e come erano i suoi occhi pieni di meraviglia davanti al mondo. Ecco, avere l’onore di poter avviare un orologio da lui progettato e disegnato, sei secoli dopo, insieme a tutti voi in un museo a lui dedicato, mi emoziona molto anche perché so che guardando la meraviglia e stupore negli occhi dei presenti, davanti a tanto ingegno, sarà quasi come vedere un po’ del suo, attraverso di noi. Vi aspetto, non solo per vedere tutto ma per essere anche voi un po’ Leonardo”.