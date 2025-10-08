Inazuma Eleven diventa un manga grazie a J-Pop

Arriva sugli scaffali la prima edizione italiana del fumetto tratto dal celebre videogioco per Nintendo DS e realizzato da Tenya Yabuno
Una partita di calcio in cui, oltre a prender palla e tentare il tiro a rete, si possono utilizzare mirabolanti tecniche micidiali come “Mano di luce” e “Tornado di fuoco”? Per la squadra della Raimon Junior High e i suoi avversari tutto questo è possibile… Inazuma Eleven, il videogioco RPG per Nintendo DS di Level-5 con milioni di copie vendute in tutto il mondo, approda su carta a marchio J-POP Manga. Dal 7 ottobre arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store online il primo volume dell’adattamento manga realizzato da Tenya Yabuno.
© Ufficio Stampa
La squadra di calcio della Raimon Junior High è in grave difficoltà. Nonostante il glorioso passato, ora come ora è perennemente sotto organico e composta da giocatori più propensi a poltrire che ad allenarsi. Per evitare di essere sciolto per sempre, il team dovrà superare una sfida all’apparenza impossibile: battere gli avversari più forti della zona. Toccherà a Mark Evans, portiere e capitano, trovare membri motivati a far rinascere la squadra. Il nuovo gruppo sarà sufficiente a salvare la Raimon dal disastro?
Questa entusiasmante avventura sportiva gode già di un affezionato numero di fan e sarà ora per la prima volta sui nostri scaffali in traduzione italiana nel fortunato adattamento manga che si è aggiudicato la vittoria ai Kodansha Manga Award e Shogakukan Manga Award. Una lettura da non perdere in attesa dell’imminente uscita del nuovo capitolo della saga videoludica, Inazuma Eleven: Victory Road.
Inazuma Eleven
di Tenya Yabuno, Level 5
1° volume – Serie completa in 10 volumi
Formato - 12x16,9 - Bross. Con Sovracc.
Pagine - 184, B/N
Prezzo - 6,50 €
Uscita a cadenza mensile