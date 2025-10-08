Inazuma Eleven diventa un manga grazie a J-Pop

Una partita di calcio in cui, oltre a prender palla e tentare il tiro a rete, si possono utilizzare mirabolanti tecniche micidiali come “Mano di luce” e “Tornado di fuoco”? Per la squadra della Raimon Junior High e i suoi avversari tutto questo è possibile… Inazuma Eleven, il videogioco RPG per Nintendo DS di Level-5 con milioni di copie vendute in tutto il mondo, approda su carta a marchio J-POP Manga. Dal 7 ottobre arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store online il primo volume dell’adattamento manga realizzato da Tenya Yabuno.