Il piccolo Davide in sella al motoraduno Transitalia Marathon anche grazie a GIVI

GIVI S.p.A., la storica azienda bresciana leader nel settore degli accessori moto, ha partecipato ad un importante progetto all’insegna dell’inclusione e della solidarietà. Per la prima volta alla Transitalia Marathon evento internazionale di mototurismo giunto all’11°edizione, ha preso parte un bambino affetto da una rara malattia genetica, Davide, 7 anni, grazie alla predisposizione della moto con un sidecar sviluppato per lui con il contributo di diverse aziende tra le quali GIVI. La moto, una Ducati Desert XRally è giunta a destinazione il 2 ottobre in tutta sicurezza e con grande gioia per il bambino. Davide ha potuto vivere così la sua più grande passione: l’esperienza di un lungo viaggio sulle due ruote. Il veicolo era guidato da Simone Zignoli, motociclista e volto noto del programma Le Iene. L’instancabile biker è partito da Rimini lunedì 29 settembre scorso, percorrendo una media di circa 140 km al giorno per raggiungere Jesi (AN), Foligno(PG), Arezzo e infine Coriano (Rimini), la tappa finale del raduno, giovedì 2 ottobre. Ogni percorso era verificato e accompagnato da uno staff tecnico, medico e logistico; in più le telecamere a 360° installate a bordo del sidecar hanno permesso di documentare in tempo reale il viaggio del bambino.