Il Monopoly corre in F1 con una nuova edizione a tutto gas

Sta per arrivare il Monopoly Edizione F1. Da oggi è possibile preordinare la versione del circus del noto gioco da tavolo. Questa nuova ed entusiasmante versione di Monopoly permette a ogni giocatore di scegliere il proprio team di FORMULA 1 preferito, muovere la propria pedina sul tabellone e prendere il comando nelle gare in tutto il mondo. Difendi la tua posizione dagli attacchi dei rivali e, se riesci a mantenere il vantaggio, riscuoti una tassa sfida dagli avversari.