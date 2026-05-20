Il Monopoly corre in F1 con una nuova edizione a tutto gas

Sta per arrivare il Monopoly Edizione F1. Da oggi è possibile preordinare la versione del circus del noto gioco da tavolo. Questa nuova ed entusiasmante versione di Monopoly permette a ogni giocatore di scegliere il proprio team di FORMULA 1 preferito, muovere la propria pedina sul tabellone e prendere il comando nelle gare in tutto il mondo. Difendi la tua posizione dagli attacchi dei rivali e, se riesci a mantenere il vantaggio, riscuoti una tassa sfida dagli avversari.
Ogni volta che un giocatore passa dal VIA!, partecipa al Monopoly GRAND PRIX, avanzando con il casco del proprio pilota lungo il tracciato al centro del tabellone. Competi sia per il Campionato Piloti sia per il Campionato Costruttori e conquista la vittoria assoluta nel mondo del motosport.
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Pensato per i fan della F1, Monopoly Edizione F1 è un emozionante gioco da tavolo perfetto per chi cerca una sfida divertente per le serate in famiglia, un gioco per bambini o un board game per adulti. Ed è il regalo perfetto per tutti gli appassionati di auto e di corse di Formula 1.
Età: 8+ | 2-6 giocatori | Prezzo: €44,99 | Pre-order su Amazon dal 20 maggio | Disponibile in negozio da luglio 2026.
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