1 di 11
© Getty Images |  LUCAS CHEVALIER (PSG)
© Getty Images |  LUCAS CHEVALIER (PSG)
© Getty Images |  LUCAS CHEVALIER (PSG)

© Getty Images |  LUCAS CHEVALIER (PSG)

© Getty Images |  LUCAS CHEVALIER (PSG)

VERSO IL MONDIALE

Ma quanto è forte la Francia? La Top 11 degli esclusi potrebbe lottare per il titolo

Schierata con il 4-2-3-1, la squadra di chi è stato lasciato a casa da Deschamps sarebbe una Nazionale fortissima

20 Mag 2026 - 15:51
11 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
francia
top 11
esclusi