Il cubo di Rubik ha il suo campione italiano: titolo in 6"82

E' con il tempo di 6,82 secondi che Valerio Locatelli ha vinto per il quarto anno consecutivo la finalissima del Rubik’s Italian Championship, aggiudicandosi il titolo di campione nazionale di Rubik’s 2024. Organizzato dall'associazione Cubing Italy, riconosciuta come Organizzazione Regionale per l'Italia dalla World Cube Association, in partnership con Spin Master, l’azienda produttrice dell’originale cubo di Rubik, l’evento si è tenuto domenica 3 novembre al Palazzetto dello Sport Guidonia Montecelio (Roma). Valerio Locatelli, 18 anni, vive a Bracciano (Roma) e frequenta il quinto anno del liceo scientifico. Il cubo di Rubik è diventato per lui una vera passione nel 2017, all’età di 11 anni, quando un amico di famiglia gli fa conoscere il celebre rompicapo. Incuriosito, Valerio comincia ad allenarsi da solo, aiutandosi con i video tutorial su You Tube. Questa è stata la sua sesta partecipazione al torneo e la sua quarta vittoria consecutiva nella categoria “3x3x3”. Valerio ha ottenuto il primo premio anche risolvendo il cubo “3x3x3” con una mano sola.