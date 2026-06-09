Il calcio da strada piace ancora agli italiani e adidas apre a Milano un "cortile" dove giocare

L'influenza del calcio sulla cultura pop e urban

Il calcio non è solo un fenomeno sportivo, ma una forza creativa in grado di plasmare la società, contribuendo a definire immaginari e codici estetici quotidiani. L'impatto dello sport e dei suoi protagonisti è avvertito innanzitutto nell'ambito della pubblicità e del marketing (46%), dove si confermano come i veicoli di comunicazione più potenti. Segue l'influenza sul linguaggio comune e i modi di dire (35%), riscontrata in particolare dai grandi appassionati (41%) e da chi segue i Mondiali (43%). Anche la moda e lo streetstyle (28%) hanno ormai sdoganato i dettagli estetici del calcio sulle passerelle e nell'abbigliamento quotidiano, un'influenza sentita dal 41% dei molto coinvolti dai Mondiali e dal 34% degli appassionati. Secondo gli italiani, inoltre, la cultura calcistica ha saputo contaminare profondamente la scena musicale nazionale, rivelando però una fortissima polarizzazione generazionale. Il Pop contemporaneo (54%) è considerato in assoluto il genere più permeato dalle metafore calcistiche, seguito dal cantautorato italiano (34%), che trova la massima associazione tra le fasce d'età più mature, salendo al 59% tra i 55-64enni. Al contrario, i generi moderni come il Rap/Hip hop (30%) e la Musica latina/reggaeton (26%) mostrano una forte vicinanza al mondo dei calciatori, usati come icone di successo e stile. Il dato più interessante riguarda la Trap e l'Urban (25% complessivo), che registra un'autentica impennata del 46% tra i giovani di 18-34 anni, a conferma di come il calcio sappia adattarsi perfettamente ai linguaggi e alle sottoculture delle nuove generazioni.