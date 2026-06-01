Giornata mondiale della Bicicletta: estate a due ruote sulle montagne della Lombardia

Il Passo del Mortirolo, tra Valtellina e Valcamonica, è tra le salite più dure al mondo, con picchi che superano il 20%. Qui nacque nel corso del Giro d'Italia del 1994 il mito di Marco Pantani. Numerosi altri itinerari mettono alla prova i ciclisti tra panorami spettacolari: dai Laghi di Cancano (Piccolo Stelvio), al Passo Spluga (metri 2227), fino al Passo dell’Aprica (metri 1181). Tra le salite meno note: Passo San Marco, Campo Moro in Valmalenco e Passo del Foscagno (metri 2291). In estate, con il progetto Enjoy Stelvio Valtellina alcuni passi vengono chiusi al traffico, offrendo giornate dedicate ai ciclisti in totale sicurezza. A questo si aggiunge Spluga da Capogiro: l'iniziativa che prevede la chiusura al traffico veicolare della SS36 da Campodolcino a Pianazzo, ovvero uno dei tratti più scenici e suggestivi del Passo dello Spluga. Per garantire a ciclisti e a pedoni la possibilità di godere, in piena sicurezza, di panorami spettacolari e aria pura di montagna, la chiusura è prevista ogni domenica mattina di luglio e agosto (dalle 08.00 alle 12.00).