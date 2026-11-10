ESN debutta al fianco dell'Italia del rugby: "Insieme con la Fir condividiamo i valori dello sport"

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L’Official Nutrition Partner della Nazionale ha inaugurato a Torino, nel match contro il Sudafrica, un percorso che nasce dalla volontà di portare la cultura della performance oltre i confini della palestra
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Dal campo agli spalti, ha preso vita la partnership tra ESN e la Nazionale italiana di rugby. In occasione di Italia-Sudafrica, disputata all’Allianz Stadium di Torino, il brand di nutrizione sportiva ha fatto il proprio debutto al fianco degli Azzurri come Official Nutrition Partner, dando il via a un percorso che proseguirà nelle prossime settimane con gli appuntamenti di Genova, il 14 novembre contro l'Argentina, e di Udine, il 21 novembre con Fiji. A Torino, ESN ha accompagnato la Nazionale dentro e fuori dal campo, con una presenza pensata per avvicinare il brand al mondo del rugby e alla sua community.
I tifosi hanno potuto conoscere più da vicino ESN e mettersi alla prova con la Rugby Hanging Challenge, mentre sul terreno di gioco il brand ha supportato gli atleti anche attraverso una postazione dedicata all’idratazione. Una prima occasione per dare concretezza a una partnership che nasce prima di tutto da una forte condivisione di valori. "Questo legame con il rugby è nato in modo naturale perché con la Fir, e con lo sport in generale, condividiamo diversi valori: lo spirito di squadra, l'impegno, il sacrificio, la passione. E' stata una cosa naturale e noi questi valori li mettiamo in campo sotto forma di performance ogni giorno", ci ha detto Marco Cecchin, Country Manager Italy di ESN, in occasione del match.
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-Avete in programma altre collaborazioni con sport professionistici nel prossimo futuro?
"Oggi la nostra priorità è dare valore alla partnership con la Federugby. Ci possono essere altre partnership, quelle che portano valore al brand, che generano utilità per le persone. Al momento non abbiamo nulla di pronto, ma non è detto che in futuro non possa esserci qualche novità".
-Quanto contribuisce chi fa attività agonistica alla realizzazione di prodotti specifici?
"Quello con gli atleti professionisti è un confronto importante perché ci porta un feedback e un punto di vista tecnico molto "sport specifico". Questo ci permette di captare delle esigenze che poi andiamo a tradurre in prodotto, ci aiuta a portare un beneficio con il prodotto. Lo facciamo di base con una community di atleti, di allenatori e ora abbiamo anche dei professionisti come i rugbisti e questo ci aiuta a creare prodotti che poi vengono dati a tutta la comunità e non solo agli atleti professionisti".
-Per i profani: a chi e a cosa servono i vostri integratori?
"Gli integratori servono a dare una risposta mirata per un'esigenza specifica. Può essere un'esigenza di natura sportiva, perché voglio migliorare nello sport, ma può essere anche un'esigenza di natura non prettamente sportiva. Ad esempio, voglio migliorare nello studio, nel lavoro, voglio vivere meglio, dare il meglio ogni giorno, voglio performare nella vita. Allora ecco che l'integratore, in base a quello che è l'obiettivo del consumatore, entra in campo e aiuta".
-Spesso sono associati solo a chi fa grandi sforzi o si allena in palestra: quanto possono aiutare nella vita di tutti i giorni invece?
"Non c'è solo la performance fisica, anche la concentrazione è importante. Quello che stiamo vedendo nell'ultimo periodo è che c'è sempre più curiosità, sempre più attenzione verso l'aspetto cognitivo, verso la performance mentale e noni siamo impegnati in questo perché vogliamo portare qualità, trasparenza, ricerca ed evidenza scientifica per aiutare il consumatore a scegliere in modo consapevole. Ci sono integratori che servono per un aspetto prettamente fisico e ce ne sono anche altri che possono aiutare sotto il punto di vista cognitivo e mentale".
-Quanta differenza possono fare gli integratori tra assumerli e non assumerli?
"Alla base della performance c'è l'allenamento, il recupero e l'alimentazione. L'integrazione entra in campo quando c'è un bisogno specifico, aiuta nel raggiungere un obiettivo. Quindi dipende dal singolo quale è il suo obiettivo. Aiuta come si arriva all'obiettivo e in che modo e in questo caso sì fa la differenza. Anche qui siamo impegnati in prima linea: sì qualità, ma vogliamo fare anche educazione, vogliamo aiutare il consumatore a scegliere l'integratore giusto per le sue necessità".