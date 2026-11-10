ESN debutta al fianco dell'Italia del rugby: "Insieme con la Fir condividiamo i valori dello sport"

-Spesso sono associati solo a chi fa grandi sforzi o si allena in palestra: quanto possono aiutare nella vita di tutti i giorni invece?

"Non c'è solo la performance fisica, anche la concentrazione è importante. Quello che stiamo vedendo nell'ultimo periodo è che c'è sempre più curiosità, sempre più attenzione verso l'aspetto cognitivo, verso la performance mentale e noni siamo impegnati in questo perché vogliamo portare qualità, trasparenza, ricerca ed evidenza scientifica per aiutare il consumatore a scegliere in modo consapevole. Ci sono integratori che servono per un aspetto prettamente fisico e ce ne sono anche altri che possono aiutare sotto il punto di vista cognitivo e mentale".