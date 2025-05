EKOÏ e Michelin assieme creano PW8, un sistema pedale-scarpa rivoluzionario

Frutto di quattro anni di sviluppo e due di test con i ciclisti più esigenti, PW8 rappresenta un salto tecnologico decisivo. Pensato non solo per la performance in sella, ma anche per la praticità a terra, EKOÏ si è affidato al team R&D di JV International, licenziatario mondiale per la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione delle suole Michelin, per rendere la suola eccellente nelle prestazioni. La suola in carbonio è stata infatti ottimizzata tramite l’applicazione degli inserti Michelin: tacco e puntale progettati per offrire massima aderenza e resistenza, permettendo di camminare in sicurezza una volta scesi dalla bici e garantendo maggiore durabilità alla calzatura.