E’ arrivata la Guida ai Regali PlayStation 2025

Un servizio di abbonamento ai giochi completo e dal grande valore: PlayStation Plus amplia l’esperienza di gioco offrendo l’accesso a centinaia di titoli nei livelli Extra e Premium, insieme a un’opzione di cloud streaming per gli utenti Premium. Tra i blockbuster disponibili nel Game Catalog figurano The Last of Us Part II, Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077 e Hogwarts Legacy. Tutti gli abbonati a PlayStation Plus hanno accesso a giochi mensili, sconti esclusivi, multiplayer online e altri vantaggi, a seconda del piano scelto.