Donkey Kong Bananza spacca: è la vera arma segreta per l'esordio di Nintendo Switch 2

Noi lo avevamo provato una prima volta ormai più di tre mesi fa e ci aveva subito catturato il cuore, più di qualsiasi altro gioco presente all'Experience di Milano. Adesso che abbiamo avuto modo di passarci insieme parecchie ore, non possiamo che confermare quelle prime impressioni: Donkey Kong Bananza è la vera arma a sorpresa per il debutto di Switch 2. Ambientato in un mondo dove la fantasia la fa da padrona, tra terra, acqua, fuoco e ghiaccio, Donkey Kong Bananza è un susseguirsi di livelli quasi in stile open world, dove c'è comunque un percorso da seguire. Spaccare tutto, ma proprio tutto, quello che lo circonda è il compito del nostro DK, che dovrà menare i pugni per farsi strada e andare alla ricerca di luoghi segreti, ricompense, potenziamenti, banane, gemme e tanti oggetti tutti da scoprire. Ma perché il titolo Bananza? Perché, come detto, le Bananza sono delle "trasformazioni" a cui si accede avanzando nell'avventura e che vi daranno dei poteri particolari utili per superare alcuni passaggi. Per non rovinarvi la sorpresa, possiamo solo dirvi che sono fantasiose e divertenti, ma non andiamo oltre.