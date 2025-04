Nintendo Switch 2 sta arrivando: noi l'abbiamo provata all'Experience di Milano

L'evento milanese, però, ha permesso ai presenti di provare una lunga serie di giochi che saranno in uscita con Switch 2 o subito dopo. Da Mario Kart World a Donkey Kong Bananza, passando per Welcome Tour, Street Fighter 6, Metroid Prime 4: Beyond, Drag x Drive, Cyberpunk 2077 oppure le versioni dedicate degli ultimi due capitoli di Zelda. E molti altri, tutti con postazioni dedicate. La stella indiscussa era comunque Mario Kart World, che abbiamo potuto saggiare sia in modalità docked, sia in portatile. In entrambi casi il risultato è clamoroso, non soltanto per gli occhi. La possibilità di andare fuoripista aggiunge un aspetto esplorativo che aumenta la longevità, ma ci sono tante chicche che preferiamo non svelarvi. Non solo per quanto riguarda i personaggi e i veicoli presenti. Di sicuro non possiamo nascondere che a entusiasmarci è stata la nuova modalità Sopravvivenza, che si aggiunge alla classica Gran Premio. Si parte in 24 (nel nostro caso 12 piloti umani e altrettanti controllati dalla Cpu) e si prosegue a eliminazione attraverso traguardi volanti. Gli ultimi dovranno lasciare la corsa, gli altri continueranno a giocarsi la vittoria. Gli ultimi quattro rimasti avranno un giro finale (sui 6 totali) per decidere chi sarà il re di Mario Kart World. Aspettatevi battaglie all'ultima derapata, in cui l'aspetto tattico, ancor più della velocità, saranno fondamentali per arrivare sino alla fine.