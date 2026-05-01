Dal Salone del Mobile alla vita all'aria aperta: Ferrino celebra la tenda da campeggio

© Ferrino Ufficio Stampa
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Design, ricerca e cultura del camping nella mostra “Typologie - The Camping Tent Exhibition”di Redazione
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Ferrino ha partecipato al recente Salone del Mobile 2026 con la mostra “Typologie - The Camping Tent Exhibition”, un progetto che indaga la tenda come oggetto di design, architettura e innovazione. Curata da Thélonious Goupil e Sina Sohrab e inserita appunto nel calendario della sessantaquattresima edizione della rassegna milanese, l'esposizione si è tenuta presso lo studio del fotografo Alberto Strada in Via San Vincenzo 6 a Milano.
IL PROGETTO TYPOLOGIE
Typologie è una collana editoriale indipendente che analizza oggetti di uso comune per comprenderne struttura e significato. Il volume legato alla mostra è dedicato alla tenda, esplorata come sistema progettuale che integra materiali, tecnologia e design.
© Alessio Pellicoro
LA MOSTRA
“Typologie - The Camping Tent Exhibition” propone una lettura contemporanea della tenda, oggetto che unisce progettazione tecnica e cultura dell’abitare. Attraverso modellini storici, contemporanei e immagini, la mostra evidenzia l’evoluzione delle forme e delle funzioni di una struttura apparentemente semplice ma altamente complessa.
LA COLLABORAZIONE
Il volume e la mostra riuniscono una selezione unica di tende - storiche, da spedizione, da campeggio e da bivacco - offrendo una visione trasversale e comparativa di questa tipologia, per la prima volta raccolta in modo sistematico.
© Alessio Pellicoro
FERRINO
L’incontro tra Typologie e Ferrino è stato fondamentale per poter realizzare questa ricerca. Fondata a Torino nel 1870, Ferrino è tra i più storici produttori europei di tende e attrezzature outdoor, con oltre centocinquant'anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni per ambienti estremi, spedizioni e contesti di emergenza. Questo secolo e mezzo di competenza nella progettazione della tenda - intesa come oggetto tecnico, culturale e simbolico - rappresenta oggi la base della ricerca che ha contribuito alla realizzazione del volume e della mostra Typologie.
L’incontro tra Typologie e Ferrino nasce proprio da questo patrimonio: un archivio unico, costruito nel tempo e attentamente preservato, che racconta l’evoluzione della tenda attraverso materiali, forme e funzioni.In questo contesto, Ferrino contribuisce alla mostra con modelli provenienti dal proprio archivio storico, portando una visione che unisce innovazione tecnica e cultura dell’esplorazione.
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