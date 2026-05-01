Dal Salone del Mobile alla vita all'aria aperta: Ferrino celebra la tenda da campeggio

L’incontro tra Typologie e Ferrino è stato fondamentale per poter realizzare questa ricerca. Fondata a Torino nel 1870, Ferrino è tra i più storici produttori europei di tende e attrezzature outdoor, con oltre centocinquant'anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni per ambienti estremi, spedizioni e contesti di emergenza. Questo secolo e mezzo di competenza nella progettazione della tenda - intesa come oggetto tecnico, culturale e simbolico - rappresenta oggi la base della ricerca che ha contribuito alla realizzazione del volume e della mostra Typologie.