Da rifiuto a risorsa: Macron ed Eso Recycling insieme per la sostenibilità

Rispetto per l’ambiente, riciclo, recupero e tutela della biodiversità: sono punti fermi nell’impegno quotidiano di Macron, che guarda al futuro e per il futuro. In quest’ottica nasce la partnership con ESO RECYCLING, azienda innovativa e tecnologica specializzata nel trattamento e rigenerazione di rifiuti sportivi, dispositivi di protezione individuale (DPI) e scarti provenienti dal mondo della moda. Nella vision dell’azienda, i rifiuti sono risorse da valorizzare, beni che possono essere recuperati e riportati a nuova vita attraverso un processo di rigenerazione. Macron si è posta come obiettivo di trasformare i propri prodotti ormai inutilizzabili in altri nuovi e funzionali, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo la sostenibilità. I prodotti Macron in poliestere, altrimenti destinati al macero, vengono consegnati all’impianto ESO RECYCLING ‘Amato Carrara’ di Tolentino, in provincia di Macerata. Qui, attraverso tecnologie avanzate, vengono trasformati e trattati per rinascere in forma di nuovo prodotto. Nel caso specifico i materiali Macron daranno vita a pannelli fonoassorbenti, trovando applicazione in vari settori, dall’edilizia agli ambienti di lavoro, migliorando il comfort acustico e riducendo l’impatto ambientale.