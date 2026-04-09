Da Epoch arrivano i giochi ispirati a Super Mario Galaxy - Il Film
Dai giochi d'azione dedicati alla linea collezionabile: novità perfette per entusiasmare tanto i piccoli fan di Mario quanto gli appassionati di lunga data
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In occasione dell'uscita nelle sale del film di Nintendo e Illumination Super Mario Galaxy - Il Film, avvenuta il 1° aprile 2026, Epoch - azienda giapponese produttrice di giocattoli e giochi, in collaborazione con Universal Products & Experiences - presenta una nuovissima linea - disponibile nei negozi specializzati e su Amazon - pensata per portare l’universo di Super Mario Galaxy - Il Film dal grande schermo direttamente sul tavolo di casa e trasformare ogni avventura in un momento di puro divertimento e condivisione.
I fan di Super Mario Galaxy - Il Film potranno vivere le stesse emozioni del film e ritrovare i personaggi più amati – da Yoshi a Rosalinda – attraverso tre nuovi prodotti. Il Battle Pinball Galaxy, un flipper dinamico e intuitivo che porta in casa l’adrenalina dell’arcade: tra rimbalzi, palette da azionare e sequenze da completare, sconfiggere il boss finale, Bowser Jr., richiede tempismo e destrezza. Il Balancing Game, un gioco di equilibrio che punta tutto su precisione e sangue freddo, ideale per partite rapide e super competitive dove ogni mossa può ribaltare l’esito della partita. Spin ‘n Match Game, una trottola che mette alla prova riflessi e precisione, combinando azione e riconoscimento visivo in un gameplay sorprendentemente vario: si sceglie una carta, si fa ruotare la trottola e si cerca di fermare Mario sull’elemento corrispondente. Un gioco semplice da capire, ma difficilissimo da padroneggiare quando la velocità aumenta e la tensione sale.
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Ma la magia del regno dei funghi non conosce età: pensato appositamente per gli appassionati di lunga data e capace di far divertire anche gli adulti, arriva anche il nuovo assortimento di Super Mario Micro Game con quattro nuovi set - Super Mario Micro Game World, Jumps & Seesaw Series, Marble Maze Series e Skill Shot Series - che permettono di ricreare le ambientazioni del mondo di Super Mario Galaxy - Il Film con mini-figure e mini-giochi, racchiusi in blind box tutte da sbustare, per la gioia di ogni collezionista.
Questa nuova collezione offre l'occasione perfetta per iniziare fin da subito a respirare le atmosfere cosmiche del film, senza dimenticare le origini. Epoch invita così tutte le famiglie ad accendere la fantasia e a trasformare i pomeriggi a casa in vere e proprie sfide spaziali. Che si tratti di sconfiggere Bowser Jr. a colpi di flipper o di sfidare la gravità con il Balancing Game, oppure di costruire ed espandere il proprio nostalgico microcosmo con le blind box della linea Micro Game World, preparati a creare ricordi indimenticabili. Insomma, nella nuova linea di giochi Epoch c’è tutto, da giochi perfetti per i fan a prodotti che accenderanno i cuori dei fan di lunga data.
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