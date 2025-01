Columbia, ecco il completo Platinum Peak II 3L

La giacca, con il suo design shell, è realizzata al 100% in poliestere riciclato, un materiale sostenibile che riduce l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni. Questo poliestere deriva da bottiglie di plastica riciclate e altri materiali post-consumo, che vengono trasformati in filati di alta qualità. Grazie a questo processo, Columbia non solo contribuisce a ridurre i rifiuti, ma anche a diminuire l'uso di risorse vergini, facendo una scelta responsabile per l'ambiente. Il tessuto mantiene una resistenza superiore, resistenza e una protezione efficace, garantendo comfort e performance in ogni condizione di montagna. Il cappuccio compatibile con il casco, regolabile e aderente, protegge dalle intemperie durante le discese e le escursioni fuori pista, mentre i gomiti preformati e il tessuto elasticizzato permettono un’ampia libertà di movimento. Le tasche funzionali per skipass, occhiali e altri oggetti essenziali rendono ogni giornata sulla neve ancora più comoda e pratica.