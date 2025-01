Champions League e OPPO rinnovano la partnership per altre tre stagioni

La stagione 2024/25 della UEFA Champions League è in pieno svolgimento e le squadre si sfidano con intensità per raggiungere i vertici della fase a gironi. OPPO, leader nel settore degli smart device, rinnova la partnership con la UEFA Champions League per altre tre stagioni, offrendo un'esperienza fotografica e visiva senza precedenti per i tifosi. Le leggende del calcio David Villa, Júlio César, Fernando Torres, Clarence Seedorf e Claudio Marchisio hanno collaborato con OPPO Find X8 Pro per avvicinare gli appassionati all'emozione del gioco come mai prima d'ora.