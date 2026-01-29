Campus Talks: lo sport come veicolo per incontrare persone e scoprire storie da raccontare

Campus Talks, lo sport come punto di partenza per incontrare persone e scoprire storie che meritano di essere raccontate. Il nuovo podcast è in uscita sul Canale YouTube di Macron - che per l'occasione ha inaugurato il Macron Studio, la sala podcast interna al Macron Campus - e su tutte le piattaforme di streaming a partire dal mese di febbraio 2026. Alla conduzione ci sono il Chief Brand & Communications Officer di Macron Angelo Marino e l'ex campione di basket e portabandiera olimpico alle Olimpiadi del 2000 Carlton Myers, che nei vari episodi incontrano atleti, professionisti, manager e protagonisti del mondo sportivo e culturale, con l’obiettivo di intrattenere la community attraverso un prodotto in grado di unire sport e valori personali.