NUOVO PROGETTO

Campus Talks: lo sport come veicolo per incontrare persone e scoprire storie da raccontare

Il nuovo podcast è in uscita sul Canale YouTube di Macron e vede come co-host l'ex cestista Carlton Myers

29 Gen 2026 - 18:40
© ufficio stampa

© ufficio stampa

Campus Talks, lo sport come punto di partenza per incontrare persone e scoprire storie che meritano di essere raccontate. Il nuovo podcast è in uscita sul Canale YouTube di Macron - che per l'occasione ha inaugurato il Macron Studio, la sala podcast interna al Macron Campus - e su tutte le piattaforme di streaming a partire dal mese di febbraio 2026. Alla conduzione ci sono il Chief Brand & Communications Officer di Macron Angelo Marino e l'ex campione di basket e portabandiera olimpico alle Olimpiadi del 2000 Carlton Myers, che nei vari episodi incontrano atleti, professionisti, manager e protagonisti del mondo sportivo e culturale, con l’obiettivo di intrattenere la community attraverso un prodotto in grado di unire sport e valori personali.

Le puntate di Campus Talks saranno pubblicate seguendo un piano editoriale sul canale YouTube di Macron, e distribuite anche sulle principali piattaforme di ascolto, tra cui Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music.

macron
podcast
Notizie del giorno
Vedi tutti
20:44
Dybala si ferma ancora: contusione al ginocchio
Perisic e Diaby
20:41
Perisic, il Psv continua a dire no ma l'Inter non molla. L'Al Ittihad rifiuta la prima offerta per Diaby
20:25
Bologna, obiettivo terzino destro: tutti i nomi sulla lista
20:25
Mandela Keita: "A Parma sono maturato. Cuesta? Persona molto intelligente"
20:07
Panathinaikos-Roma, le formazioni ufficiali: Gasperini senza punte, Gollini in porta