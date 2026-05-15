Bike Park Plan de Corones: il 16 maggio riparte una stagione che dura fino all’autunno
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Il conto alla rovescia è iniziato: il Bike Park Plan de Corones riaprirà ufficialmente sabato 16 maggio, dando il via alla nuova annata dedicata alla mountain bike gravity. Riconosciuto per la varietà dei tracciati e per una proposta distribuita su più accessi, il comprensorio sarà operativo complessivamente fino all’8 novembre.
Apertura progressiva degli accessi
L’apertura della stagione prenderà il via dall’impianto Kronplatz 2000, sul lato di Riscone (Brunico), dal 16 maggio all’8 novembre. A giugno l’offerta si amplierà con l’apertura di San Vigilio di Marebbe (Piz de Plaies) dal 19 giugno al 4 ottobre e di Valdaora (Olang 1+2) dal 20 giugno all’11 ottobre, rendendo progressivamente disponibili i principali accessi del comprensorio e assicurando la piena fruibilità nei mesi successivi attraverso i lati di San Vigilio e Valdaora. Gli impianti funzioneranno con orario continuato dalle 9.00 alle 17.00, garantendo operatività tutta la giornata.
Trail autentici, tecnici e ricchi di carattere
Distribuito tra più versanti, il network del Plan de Corones si distingue per ampiezza e articolazione, con 18 trail che alternano sezioni scorrevoli, passaggi tecnici e discese più impegnative. Tra i tracciati più rappresentativi figurano il Herrnsteig, storico trail del Plan de Corones tra i più lunghi e impegnativi dell’area, insieme a Furcia Trail, Crazy Bunny Line, Gassl Trail, Piz de Plaies Trail e CC Top Line, espressione di un riding dinamico che valorizza le caratteristiche naturali dei diversi lati della montagna.
Interventi 2026: continuità e qualità dell’esperienza
Nell’ambito del continuo sviluppo del comprensorio, sul lato di San Vigilio di Marebbe è in corso la realizzazione di una nuova ovovia, intervento strategico che contribuirà a elevare ulteriormente standard e accessibilità. Durante i lavori, la linea RUIS non sarà temporaneamente disponibile: la continuità dell’esperienza è comunque garantita dal reindirizzamento del Furcia Trail attraverso una variante di 1,7 km dal Rifugio P5 alla stazione intermedia Olang 1+2. Il progetto si inserisce in un più ampio piano di sviluppo, legato alla nuova infrastruttura e al potenziamento complessivo dell’esperienza, mantenendo elevati gli standard lungo tutta la stagione. Parallelamente, alcune linee saranno anche oggetto di ottimizzazioni mirate a migliorare fluidità e sicurezza.
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Partnership e sviluppo del posizionamento
Si consolida la collaborazione con CUBE, tra i principali brand a livello internazionale nel mondo della mountain bike. Il Bike Park Plan de Corones assume inoltre il ruolo di destination sponsor del CUBE Action Team, formazione enduro attiva nei principali circuiti internazionali. Una sinergia che rafforza il ruolo della località nel panorama della mountain bike evoluta, favorendo la presenza di atleti di alto livello e lo sviluppo di attività di training e produzione contenuti in contesto alpino.
Team Rider e Shaper
Confermati anche per questa stagione i due team rider ufficiali del Bike Park Plan de Corones: Nadine Ellecosta, terza classificata nel circuito mondiale UCI Enduro, e Jan Laner, reduce dalla vittoria della Coppa Italia nella categoria Open. New entry nel Team Bike Park Plan de Corones sarà il tredicenne brissinese Aaron Wiechenthaler, un talento ancora grezzo ma di grande prospettiva, che vestirà i colori del bike park. Il gruppo si conferma così espressione di un progetto sportivo orientato allo sviluppo di atleti di alto livello. Rimane invariato anche il gruppo di shaper, elemento chiave nello sviluppo e nella manutenzione dei tracciati, guidato dall’esperienza di Markus Irschara, pioniere dello shaping in Alto Adige.
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Eventi 2026
Il calendario accompagna la stagione con appuntamenti dedicati a tutti gli appassionati delle ruote:
Kronplatz King – 11 luglio
L’unica gara marathon in mountain bike con oltre 8 km di discese freeride, 9 km di single trail e arrivo finale in vetta a 2.275 m nelle Dolomiti.
Test Days – 11 e 12 luglio
Due giornate in quota dedicate alla presentazione di novità, accessori e tendenze del mondo bike, con la partecipazione di brand, appassionati e rider di diversi livelli, che insieme al Kronplatz King contribuiscono a dare forma a un fine settimana interamente dedicato alla bici.
SAAC Bike Camp – 27 e 28 giugno / 3 e 4 ottobre
Sessioni teoriche e pratiche guidate da istruttori certificati SAAC, dedicate alla sicurezza, alla tecnica di guida e alla scelta dell’equipaggiamento, per migliorare tecnica, consapevolezza e gestione della sicurezza in sella.
Enduro Tirol – 12 e 13 settembre
Gara di mountain bike del tour enduro.tirol che alterna tratti cronometrati in discesa a collegamenti pedalati, tra passaggi tecnici, trail naturali e percorsi panoramici nelle Dolomiti.
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Una destinazione in continua evoluzione
Da maggio a novembre, il Bike Park Plan de Corones conferma il proprio ruolo nel panorama MTB alpino, grazie a una proposta che unisce qualità dei tracciati, evoluzione costante e una programmazione capace di accompagnare rider e appassionati lungo l’intera stagione.