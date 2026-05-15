Bike Park Plan de Corones: il 16 maggio riparte una stagione che dura fino all’autunno

Eventi 2026

Il calendario accompagna la stagione con appuntamenti dedicati a tutti gli appassionati delle ruote:

Kronplatz King – 11 luglio

L’unica gara marathon in mountain bike con oltre 8 km di discese freeride, 9 km di single trail e arrivo finale in vetta a 2.275 m nelle Dolomiti.

Test Days – 11 e 12 luglio

Due giornate in quota dedicate alla presentazione di novità, accessori e tendenze del mondo bike, con la partecipazione di brand, appassionati e rider di diversi livelli, che insieme al Kronplatz King contribuiscono a dare forma a un fine settimana interamente dedicato alla bici.

SAAC Bike Camp – 27 e 28 giugno / 3 e 4 ottobre

Sessioni teoriche e pratiche guidate da istruttori certificati SAAC, dedicate alla sicurezza, alla tecnica di guida e alla scelta dell’equipaggiamento, per migliorare tecnica, consapevolezza e gestione della sicurezza in sella.

Enduro Tirol – 12 e 13 settembre

Gara di mountain bike del tour enduro.tirol che alterna tratti cronometrati in discesa a collegamenti pedalati, tra passaggi tecnici, trail naturali e percorsi panoramici nelle Dolomiti.