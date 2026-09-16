Back to Sports con COROS: la tecnologia high performance per guidare la ripresa degli allenamenti autunnali

Con la fine della stagione estiva, il mondo dello sport outdoor e della preparazione atletica vive un importante momento di ripartenza. Il periodo del "back to sports" rappresenta per runner ed esploratori la finestra ideale per fissare nuovi obiettivi, affinare la condizione fisica e affrontare le sfide autunnali. In questa fase di rientro COROS, brand produttore di tecnologia sportiva ad alte prestazioni, offre dispositivi in grado di rispondere alle esigenze specifiche di ogni disciplina, continuando a trainare l'innovazione negli sport di endurance.
A guidare la proposta per la corsa in montagna e il trail più tecnico è il nuovo SATISFY COROS APEX 4, nato dall'esclusiva collaborazione con il brand parigino di abbigliamento tecnico SATISFY. Progettato per gli ambienti alpini, racchiude l'ingegneria COROS in una raffinata ghiera in titanio nero cristallizzato e vetro zaffiro. Offre un display MIPS da 1,3", GPS a doppia frequenza e un'autonomia fino a 65 ore. Il dispositivo include due cinturini intercambiabili, quadranti esclusivi e allenamenti precaricati ideati dall'atleta Pro Stian Sommerseth. Prezzo al pubblico: 540,00 €.
© Ufficio Stampa
Per chi punta alla massima velocità su strada e in pista, il punto di riferimento è il COROS PACE 4. Con un peso di soli 32 grammi nella versione con cinturino in nylon, offre uno schermo AMOLED touchscreen, mappe per l'orientamento e un sensore cardio aggiornato. Tra le funzioni utili per la corsa spiccano il microfono per salvare brevi note vocali, un’autonomia fino a 19 giorni e gli strumenti per il monitoraggio di salute e recupero. Il dispositivo è disponibile nelle versioni standard e alluminio, entrambe con scelta tra cinturino in silicone o nylon, oltre che nella versione speciale dedicata a Jakob Ingebrigtsen. Prezzo al pubblico: a partire da 269,00 €.
© Ufficio Stampa
Dedicato alle esplorazioni più selvagge e, in particolare, alla pesca, il COROS NOMAD è uno strumento outdoor robusto ma leggerissimo (soli 49 grammi). Con un'autonomia fino a 50 ore in modalità GPS All Systems, integra mappe topografiche navigabili offline, avvisi meteo in tempo reale e una lunetta ultra-resistente. La sua vera peculiarità è l'Adventure Journaling: grazie a un doppio microfono con cancellazione del rumore, permette di registrare note vocali geo-localizzate durante l'attività, salvando ricordi e punti di interesse direttamente nell'app COROS. Prezzo al pubblico: 369,00€
© Ufficio Stampa
Infine, per chi desidera un rilevamento preciso della frequenza cardiaca senza l'ingombro della fascia toracica, l'accessorio ideale è il COROS Heart Rate Monitor. Pratico da indossare sul braccio, facile da regolare e da pulire, impiega un sensore ottico multicanale di ultima generazione. Il dispositivo si attiva e si abbina automaticamente non appena viene indossato, supporta fino a tre connessioni Bluetooth simultanee e garantisce un'autonomia di 38 ore di utilizzo continuo. È disponibile nelle taglie standard e grande, con cavo di ricarica magnetico incluso. Prezzo al pubblico: a partire da 89,00 €.
© Ufficio Stampa
Con questa gamma diversificata di strumenti tecnologici, COROS si conferma al fianco degli atleti e degli appassionati che affrontano la nuova stagione con la determinazione di superare i propri limiti.