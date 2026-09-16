Back to Sports con COROS: la tecnologia high performance per guidare la ripresa degli allenamenti autunnali

Per chi punta alla massima velocità su strada e in pista, il punto di riferimento è il COROS PACE 4. Con un peso di soli 32 grammi nella versione con cinturino in nylon, offre uno schermo AMOLED touchscreen, mappe per l'orientamento e un sensore cardio aggiornato. Tra le funzioni utili per la corsa spiccano il microfono per salvare brevi note vocali, un’autonomia fino a 19 giorni e gli strumenti per il monitoraggio di salute e recupero. Il dispositivo è disponibile nelle versioni standard e alluminio, entrambe con scelta tra cinturino in silicone o nylon, oltre che nella versione speciale dedicata a Jakob Ingebrigtsen. Prezzo al pubblico: a partire da 269,00 €.