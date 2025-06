Avventure outdoor senza il fastidio degli insetti: la rivoluzione Insect Shields di Columbia

L’estate offre infinite opportunità di esplorazione, ma anche la fastidiosa compagnia degli insetti. Con Insect Shield, Columbia introduce una tecnologia rivoluzionaria che respinge gli insetti in modo invisibile, efficace per tutta la vita del capo e completamente inodore. Uno stile funzionale pensato per chi non rinuncia all’avventura: niente spray, niente creme, solo un design intelligente pensato per muoversi insieme.