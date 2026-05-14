ASICS lancia la campagna "Get The Glow", per una luminosità che nasce da dentro

ASICS è convinta che il vero segreto per ottenere l’effetto “glow” sia attraverso l'attività fisica. Perché il "glow" non è qualcosa che si applica, è qualcosa che si prova. È il segno visibile di come il movimento trasformi la mente. Perché quando ci si sente meglio, si vede. Le ricerche condotte da ASICS dimostrano che bastano quindici minuti di movimento per migliorare l'umore e influire positivamente sul benessere mentale, aiutando le persone a sentirsi più radiose, sicure di sé e positive.