Marocco, il ct Ouhabi: "Format non ideale, ma non ha senso criticarlo ora"

29 Giu 2026 - 11:15
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Alla vigilia della sfida contro l'Olanda, valida per i 16esimi di finale, Mohamed Ouahbi ha parlato del nuovo format del Mondiale non nascondendo qualche perplessità. Queste le parole del commissario tecnico del Marocco: "Parlare di ingiustizia è eccessivo, conoscevamo il regolamento prima dell'inizio del torneo e non ha senso lamentarsi adesso. È il format ideale? Probabilmente no, ma se avessi dovuto criticarlo lo avrei fatto prima della competizione. Credo che in futuro verrà migliorato, anche se un sistema perfetto non esiste". Per quanto riguarda la partita contro Koeman, Ouahbi ha aggiunto: "Conta vincere, non essere considerati favoriti. Rispettiamo profondamente l'Olanda e dimostreremo sul campo ciò che siamo in grado di fare". 

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:56
Pedro Rodriguez, futuro al Tenerife? "Potrei tornare, l'opzione esiste"
 
13:50
Figlio e fratello d'arte, velocità e dribbling: chi è Kkalaili, l'esterno arabo-israeliano che piace a Inter e Napoli
Harry Kane
13:50
Clamoroso dall'Inghilterra: il Barcellona pensa a Kane per l'attacco
13:42
Roma tra le ambizioni di Gasp e le limitazioni Uefa: quanti "no" alle offerte per i big. Eccezione Soulé?
13:41
Nazionale, tra Conte e Mancini l’unica certezza è… Lele Oriali