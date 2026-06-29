Marocco, il ct Ouhabi: "Format non ideale, ma non ha senso criticarlo ora"

Alla vigilia della sfida contro l'Olanda, valida per i 16esimi di finale, Mohamed Ouahbi ha parlato del nuovo format del Mondiale non nascondendo qualche perplessità. Queste le parole del commissario tecnico del Marocco: "Parlare di ingiustizia è eccessivo, conoscevamo il regolamento prima dell'inizio del torneo e non ha senso lamentarsi adesso. È il format ideale? Probabilmente no, ma se avessi dovuto criticarlo lo avrei fatto prima della competizione. Credo che in futuro verrà migliorato, anche se un sistema perfetto non esiste". Per quanto riguarda la partita contro Koeman, Ouahbi ha aggiunto: "Conta vincere, non essere considerati favoriti. Rispettiamo profondamente l'Olanda e dimostreremo sul campo ciò che siamo in grado di fare".