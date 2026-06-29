Argentina, senti Aguero: "Io terrei Lautaro sempre in campo anche se non segna"

29 Giu 2026 - 11:23
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Per Aguero Lautaro Martinez è un elemento indispensabile per l'Albiceleste di Scaloni. Così l'ex attaccante a Espn Argentina: "Non la penso come molti colleghi - le parole dell'ex City -. Se fossi io l'allenatore, metterei Lautaro in tutte le partite anche se non fa gol. Io credo che l'Argentina abbia bisogno di un vero nome e Julian Alvarez per me non è un nove d'area. Mi rallegra questo gol di Lautaro perché gli dà più fiducia come attaccante per la prossima partita. Io lo terrei sempre".  

Lautaro, rigore segnato e attesa finita: "Un sollievo dopo i gol annullati per fuorigioco"

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