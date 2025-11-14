All'asta la moto da flat track e altri memorabilia di Vale Rossi grazie a VR46 e MotoGP Authentic

Carlo Alberto Tebaldi, CEO di VR|46 Racing Apparel, ha dichiarato:

“Come Gruppo VR|46 abbiamo da tempo deciso di investire in un progetto di memorabilia autentiche per dare ai fan e ai collezionisti di alto livello l’opportunità di condividere la nostra passione per il mondo VR|46. La decisione strategica di collaborare con un partner eccellente di altissimo livello come Memento Exclusives è un altro passo importante nello sviluppo di questo progetto premium, che ci entusiasma e ci offre la possibilità di ampliare la nostra fan base e i nostri collezionisti appassionati”.



Barry Gough, CEO e Fondatore di Memento Exclusives (MotoGP Authentics), ha dichiarato:

“L’avvio di questa partnership con VR|46 Racing Apparel riflette il posizionamento di MotoGP Authentics nel settore della memorabilia. Offrire ai fan la possibilità di possedere memorabilia autentiche da una carriera con una storia come quella di Rossi è estremamente raro. Siamo entusiasti di lanciare le nostre prime linee di prodotto nel nostro shop, mentre pezzi estremamente rari e unici saranno protagonisti della nostra asta, dando il via alla nostra partnership memorabilia con uno dei nomi più decorati del motorsport”.



Fan e collezionisti possono iscriversi a www.MotoGPAuthentics.com per ricevere aggiornamenti regolari sui nuovi lanci di prodotto e sui lotti delle aste in arrivo. La partnership mira ad avvicinare gli appassionati a Rossi e a permettere loro di possedere un autentico pezzo della sua carriera, che include anche il suo team VR46, tra le proprie mani.