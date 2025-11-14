All'asta la moto da flat track e altri memorabilia di Vale Rossi grazie a VR46 e MotoGP Authentic

I primi oggetti unici a diventare disponibili sono messi in vendita già questo mese
© Ufficio Stampa
VR46 Racing Apparel S.r.l, l’azienda fondata da Valentino Rossi, ha annunciato la nuova partnership con il brand di memorabilia MotoGP Authentics. L’accordo commerciale darà a fan e collezionisti l’accesso a pezzi tangibili della carriera agonistica di Rossi. VR46 Racing Apparel, che ha lanciato il proprio progetto di memorabilia racing autentiche su www.vr46.com all’inizio del 2025, ha deciso di avviare una partnership strategica con Memento Exclusives, il nome di riferimento nella memorabilia racing autentica di alto livello, per ampliare ulteriormente il pubblico dei propri collezionisti.
I primi oggetti unici a diventare disponibili saranno messi all’asta tramite MotoGP Authentics nel novembre 2025. Tra i pezzi principali figurano una vera moto da flat track utilizzata da Rossi stesso; stivali e guanti da gara firmati; una replica del suo casco Fanatec GT World Challenge Europe 2022; un paio di cerchi della moto usata alla 100km dei Campioni; e uno pneumatico della sua auto Fanatec GT World Challenge Europe di Misano. Il fortunato collezionista che si aggiudicherà all’asta la moto da flat track avrà persino l’opportunità di riceverla di persona nel celebre Ranch di Rossi.
Il Dottore è uno dei piloti più decorati nel motorsport su due ruote. La sua carriera è leggendaria e il suo nome è rispettato da piloti e driver di tutto il motorsport. Il debutto nel motociclismo risale al 1996 e, a soli 17 anni, Rossi entra nella griglia del Mondiale 125cc. Conquista il titolo la stagione successiva prima di passare al Mondiale 250cc, che vince nel 1999. Trascorre poi 22 stagioni nella classe regina MotoGP, conquistando sette titoli iridati tra il 2001 e il 2009.
Oggetti VR46 attuali e passati saranno inoltre disponibili per l’acquisto tramite lo store online MotoGP Authentics. Con sede nella Motorsport Valley nel Regno Unito, Memento Exclusives è l’operatore della piattaforma online di memorabilia MotoGP Authentics, gestita su licenza Dorna.
© Ufficio Stampa
Carlo Alberto Tebaldi, CEO di VR|46 Racing Apparel, ha dichiarato:
“Come Gruppo VR|46 abbiamo da tempo deciso di investire in un progetto di memorabilia autentiche per dare ai fan e ai collezionisti di alto livello l’opportunità di condividere la nostra passione per il mondo VR|46. La decisione strategica di collaborare con un partner eccellente di altissimo livello come Memento Exclusives è un altro passo importante nello sviluppo di questo progetto premium, che ci entusiasma e ci offre la possibilità di ampliare la nostra fan base e i nostri collezionisti appassionati”.
Barry Gough, CEO e Fondatore di Memento Exclusives (MotoGP Authentics), ha dichiarato:
“L’avvio di questa partnership con VR|46 Racing Apparel riflette il posizionamento di MotoGP Authentics nel settore della memorabilia. Offrire ai fan la possibilità di possedere memorabilia autentiche da una carriera con una storia come quella di Rossi è estremamente raro. Siamo entusiasti di lanciare le nostre prime linee di prodotto nel nostro shop, mentre pezzi estremamente rari e unici saranno protagonisti della nostra asta, dando il via alla nostra partnership memorabilia con uno dei nomi più decorati del motorsport”.
Fan e collezionisti possono iscriversi a www.MotoGPAuthentics.com per ricevere aggiornamenti regolari sui nuovi lanci di prodotto e sui lotti delle aste in arrivo. La partnership mira ad avvicinare gli appassionati a Rossi e a permettere loro di possedere un autentico pezzo della sua carriera, che include anche il suo team VR46, tra le proprie mani.
