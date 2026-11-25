Nelle liste dei desideri dei bambini di oggi c’è un paradosso: crescono immersi nel digitale, ma a Natale continuano a chiedere giocattoli da toccare, costruire e vivere nel mondo reale. Così, i personaggi nati sugli schermi escono dalle console e conquistano il salotto, dalle costruzioni alle piste, fino alle action figure. A confermare il trend sono i dati Circana diffusi da Assogiocattoli: nel primo semestre 2026 il mercato italiano del giocattolo tradizionale è cresciuto del 4%, trainato proprio dai prodotti su licenza, che oggi valgono il 34% del giro d’affari.
In questo contesto si inseriscono le proposte di Carrera per il Natale: macchine radiocomandate, piste e monster truck che celebrano due icone assolute del videogioco. Super Mario sfreccia con i suoi kart, sfidando Yoshi e molti altri personaggi di Mario Kart World. Con la pista Carrera Speed Arena, infatti, si possono fare gare dal vivo ricreando le dinamiche del videogioco direttamente sul tavolo o sul pavimento del salotto. La pista è facilmente richiudibile, perfetta per essere portata in giro durante i viaggi o a casa degli amici. Per un’esperienza ancora più adrenalinica c’è la pista da corsa di Mario Kart World, il set ufficiale Carrera dove Mario e Yoshi, controllabili da ergonomici controller adatti a tutte le età, si affrontano testa a testa.
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Quest’anno però, a raggiungere il traguardo più importante è Sonic, l’adorato porcospino blu che compie 35 anni, protagonista di una serie di videogiochi, ma anche di cartoni animati e film di grande successo. Dal SEGA Mega Drive fino al grande schermo, Sonic e i suoi compagni hanno rubato il cuore di molti bambini, e con il riccio più veloce del cyberspazio le sfide su 4 ruote non sono mai state più avvincenti. Con il Monster Truck della linea Racing Crossworld e con i go-kart radiocomandati di Sonic e Tails, Carrera trasporta gli appassionati nel suo mondo di corse e scatti fulminei.
Il mondo delle corse - dalle livree reali della Formula 1 fino ai circuiti dei videogiochi più amati - non è solo una questione di velocità. È un terreno di gioco in cui allenare coordinazione, riflessi e sana competizione, trasformando una passione (sia essa vista attraverso uno schermo, o puramente digitale) in un'esperienza concreta. Dai set di Formula 1 fino ai kart di Mario e Sonic, Carrera offre a tutti, dai più piccoli ai più grandi, i piaceri di una sfida reale, curva dopo curva, e dei regali perfetti da mettere sotto l’albero per i piccoli appassionati dell’idraulico baffuto e del riccio blu più famosi del mondo.