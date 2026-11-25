Quest’anno però, a raggiungere il traguardo più importante è Sonic, l’adorato porcospino blu che compie 35 anni, protagonista di una serie di videogiochi, ma anche di cartoni animati e film di grande successo. Dal SEGA Mega Drive fino al grande schermo, Sonic e i suoi compagni hanno rubato il cuore di molti bambini, e con il riccio più veloce del cyberspazio le sfide su 4 ruote non sono mai state più avvincenti. Con il Monster Truck della linea Racing Crossworld e con i go-kart radiocomandati di Sonic e Tails, Carrera trasporta gli appassionati nel suo mondo di corse e scatti fulminei.

