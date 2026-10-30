Carrera porta in pista il Natale con le sfide del campionato di F1

Con l'avvicinarsi della conclusione del Campionato Mondiale di F1, anche il Natale comincia ad essere nella mente degli appassionati sportivi e tifosi. Tra tempi record, pit stop rapidissimi e sorpassi millimetrici, la tensione della gara riesce sempre a tenerci attaccati allo schermo.



Per non relegare queste sensazioni entusiasmanti ai soli weekend di gara, Carrera invita tutti a scendere in pista con una gamma completa di set da corsa high-tech, che ricreano le stesse inconfondibili visioni e sensazioni di un Gran Premio che si rispetti.

Le livree McLaren, Ferrari, Oracle Red Bull Racing e Mercedes-AMG F1 prendono vita su circuiti più che elettrizzanti, tra velocità pura, strategia e riflessi, che si uniscono per rivivere le emozioni e la competizione della classe regina.



Con la linea Carrera GO!!!, Piccoli piloti a partire dai 6 anni in su, possono sfidarsi su tracciati tra chicane paraboliche, rettilinei a tutta velocità e giri della morte vertiginosi. Tra le proposte, il set Carrera GO!!! – "Speed Zone" vede sfidarsi Max Verstappen e Lewis Hamilton, su una pista di oltre 6,3 metri, in cui spingere i motori ai loro limiti. Ma non solo, perché col set Carrera GO!!! – "Super Formula" a sfidarsi saranno il recente campione del mondo Lando Norris ed il tre volte campione del mondo Max Verstappen.



Mentre il campionato automobilistico più prestigioso al mondo continua ad attrarre un pubblico globale in costante crescita, spinto dalle nuove generazioni e dai media dedicati, Carrera rende omaggio a questo sport senza tempo dando forma concreta alla passione per le quattro ruote. I set da corsa Carrera sono disponibili presso i rivenditori specializzati e sul sito ufficiale carrera-toys.com.