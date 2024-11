A 'Casa Perbellini' arriva il 13° apostolo: lo chef tristellato 'dialoga' con grandi personaggi del passato

Giancarlo Perbellini non si ferma più. Dopo aver coronato il sogno della 3.a stella Michelin con 'Casa Perbellini 12 Apostoli' di Verona, lo chef è pronto a scrivere un altro straordinario capitolo di un'annata quanto mai ricca di soddisfazioni. Il 28 novembre, infatti, su tutte le principali piattaforme di distribuzione, prenderà il via ‘Il Tredicesimo Apostolo di Casa Perbellini ‘, il podcast voluto dallo stesso Perbellini per coniugare in maniera diversa e originale l’eccellenza delle 3 stelle Michelin con la storia dei ’12 Apostoli ‘. Dove, fin dal lontano 1750, quando comparve per la prima volta il nome, si sono succeduti i personaggi più celebri della cultura, dello sport, della politica e dello spettacolo, da Ernest Hemingway a Maria Callas; da Tazio Nuvolari a Sandro Pertini; da Totò a Rita Levi Montalcini.