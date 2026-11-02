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TENNIS

Zverev numero uno al mondo, arriva il premio a Parigi: "Pronto a competere per tutti gli Slam"

Ufficialmente numero uno al mondo, Alexander Zverev ha ricevuto a Parigi il trofeo numero uno. Un premio che viene consegnato a chi raggiunge il primo posto nel ranking per la prima volta in carriera. "Il nostro sport ha delle grandi leggende ed essere parte di quella cerchia è una sensazione speciale" le parole del tedesco, visibilmente emozionato. "Non vedo loro che Alcaraz e Sinner tornino nelle loro migliori condizioni, mi sento in grado di competere per tutti gli Slam" ha aggiunto.

02 Nov 2026 - 17:27
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