TENNIS Zverev numero uno al mondo, arriva il premio a Parigi: "Pronto a competere per tutti gli Slam"

Ufficialmente numero uno al mondo, Alexander Zverev ha ricevuto a Parigi il trofeo numero uno. Un premio che viene consegnato a chi raggiunge il primo posto nel ranking per la prima volta in carriera. "Il nostro sport ha delle grandi leggende ed essere parte di quella cerchia è una sensazione speciale" le parole del tedesco, visibilmente emozionato. "Non vedo loro che Alcaraz e Sinner tornino nelle loro migliori condizioni, mi sento in grado di competere per tutti gli Slam" ha aggiunto.