Atp Finals: riscatto Federer, Anderson vede le semifinali Alle Finals Atp della O2 Arena di Londra, Roger Federer riscatta la sconfitta all'esordio battendo agevolmente (6-2, 6-3) l’austriaco Thiem e restando in corsa per le semifinali. Nel primo incontro di giornata c'è stato invece l'assolo di Kevin Anderson, che ha rifilato un clamoroso 6-0 6-1 al giapponese Nishikori. Ora il sudafricano è a un passo dalle semifinali, ma il suo match di giovedì con Federer sarà decisivo per lo svizzero. >