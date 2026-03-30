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TENNIS

Atp Miami, Sinner batte Lehecka e conquista il Sunshine double

L'azzurro vince 2-0 in una finale infinita causa pioggia e ora mette il numero uno del mondo nel mirino

30 Mar 2026 - 08:13
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Dopo Indian Wells Jannik Sinner conquista anche il torneo di Miami e diventa il primo a riuscire nell'impresa di vincere il Sunshine double dopo Roger Federer, che lo aveva fatto nel 2017. In una finale iniziata in grande ritardo e interrotta per oltre un'ora dopo il primo set, l'azzurro si impone per 2 set a zero (6-4 6-4) contro il ceco Lehecka, porta a 34 l'incredibile striscia di set vinti consecutivamente e stabilisce un record storico: nessuno infatti prima d'ora era mai riuscito a vincere il Sunshine double senza perdere nemmeno un set.

Grazie al successo di Miami Sinner accorcia notevolmente in classifica su Carlos Alcaraz e inizierà il torneo di Montecarlo a soli 190 punti dallo spagnolo. In caso di vittoria nel Principato quindi Jannik tornerebbe sul trono Atp indipendentemente dal risultato dell'amico e rivale, ma potrebbe tornare il numero uno anche se perdesse la finale e lo spagnolo non andasse oltre la semifinale, oppure se uscisse in semifinale e Alcaraz non andasse oltre i quarti.

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