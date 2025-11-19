Hewitt torna in campo a 44 anni e vince in doppio col figlio

Quarantaquattro anni, Lleyton si era ritirato dal singolare nel 2016. In carriera ha vinto gli Us Open nel 2001 e Wimbledon nel 2002. Oggi è il capitano dell'Australia in Coppa Davis. Cruz Hewitt, 16 anni, è uno dei tre figli che Lleyton ha avuto dalla moglie, l'ex attrice australiana Bec Hewitt. La vittoria in coppia col papà consente a Cruz di superare l'amarezza per la sconfitta subita nel singolare dal giapponese Hayato Matsuoka per 7-5, 3-6, 5-7.