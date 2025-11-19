Hewitt torna in campo a 44 anni e vince in doppio col figlio

© X
L'ex numero 1 australiano torna a giocare a 5 anni dal ritiro: al suo fianco il figlio 16enne Cruz
A cinque anni dal suo ritiro l'ex numero al mondo Atp Lleyton Hewitt è tornato in campo nel doppio, facendo coppia col figlio Cruz nel New South Wales open. Un esordio vincente per Hewitt senior e junior, che hanno superato in due set (6-1, 6-0) il duo formato da Hayden Jones e Pavle Marinkov (australiani anche loro) in appena 46 minuti di gioco.
Quarantaquattro anni, Lleyton si era ritirato dal singolare nel 2016. In carriera ha vinto gli Us Open nel 2001 e Wimbledon nel 2002. Oggi è il capitano dell'Australia in Coppa Davis. Cruz Hewitt, 16 anni, è uno dei tre figli che Lleyton ha avuto dalla moglie, l'ex attrice australiana Bec Hewitt. La vittoria in coppia col papà consente a Cruz di superare l'amarezza per la sconfitta subita nel singolare dal giapponese Hayato Matsuoka per 7-5, 3-6, 5-7.