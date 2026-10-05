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TENNIS

Atp Pechino, Medvedev e la pallina contro il tifoso: il russo chiede subito scusa

Incredibile a Pechino: il russo colpisce involontariamente uno spettatore all'occhio e viene squalificato  

05 Ott 2026 - 17:14
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Novak Djokovic torna in finale a Pechino. E lo fa, ufficialmente, per la squalifica di Danil Medvedev. Sì perché il russo, sotto 7-5, 5-3 (con il serbo che stava servendo per il match), è stato squalificato dal giudice di linea per aver tirato involontariamente una pallina verso il pubblico. Pallina che ha colpito l'occhio di uno spettatore, subito soccorso e portato in infermeria. L'uomo ha lasciato l'impianto con le mani sul volto. Gara subito interrotta e Medvedev squalificato. Djokovic ha giocato l'ultima finale a Pechino nel 2015: il 39enne ha vinto sei volte il torneo in questione. Nella finalissima (la 146esima della sua carriera) dovrà affrontare De Minaur. Medvedev invece è noto per i suoi colpi di testa, ma in questo caso sembra trattarsi più che altro di un qualcosa di istintivo che però gli costa caro.  

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