Yamaha punta tutto sul V4, Quartararo e Rins alla caccia del riscatto

A Giacarta, nel cuore del mercato indonesiano, il team Monster Energy Yamaha ha alzato il sipario sulla stagione 2026. L'evento ha segnato l'inizio ufficiale di quello che il management ha definito una "nuova era", caratterizzata dalla sfida tecnica più grande degli ultimi anni: il passaggio al motore V4. Takahiro Sumi e Paolo Pavesio hanno sottolineato l'impresa titanica di sviluppare la nuova YZR-M1 V4 parallelamente alla stagione agonistica 2025. Visivamente, la moto svelata da Fabio Quartararo (alla sua ottava stagione con Iwata) e Álex Rins mantiene il tema "camouflage", ma appare rinfrescata con una presenza molto più marcata del bianco e del blu rispetto al nero degli anni scorsi. Sulle carene debutta anche il logo del nuovo partner logistico globale, DP World.