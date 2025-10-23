NUOVA LIVREA DS toglie il velo alla E-TENSE FE25

Presentato il design della vettura sviluppata da DS Performance che scenderà in pista a Valencia per i test pre-stagionali di Formula E tra il 27 e il 30 ottobre. A guidare le due monoposto che mantengono i colori nero e oro caratteristici di DS Automobiles saranno Maximilian Günther (numero 7) e Taylor Barnard (numero 77). Da quando è entrato in Formula E, il marchio francese ha disputato 137 gare ottenendo 18 vittorie, 55 podi e 26 pole position. Quattro i titoli mondiali vinti.