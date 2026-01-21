Il debutto Le prime immagini della Ypsilon Rally2 HF Integrale a Monte-Carlo

Al volante ci saranno della vattura, in gara nella categoria WRC2, ci saranno Nikolay Gryazin e Yohan Rossel. La gara monegasca, giunta alla 94ª edizione, si svilupperà su 17 prove speciali per un totale di 339,15 km cronometrati, confermandosi uno degli eventi più selettivi dell’intero calendario. Le tradizionali condizioni meteo variabili, tra asfalto asciutto, neve e ghiaccio, renderanno decisiva la gestione della strategia, a partire dalla scelta degli pneumatici.