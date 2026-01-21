Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
1 di 8
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il debutto

Le prime immagini della Ypsilon Rally2 HF Integrale a Monte-Carlo

Al volante ci saranno della vattura, in gara nella categoria WRC2, ci saranno Nikolay Gryazin e Yohan Rossel. La gara monegasca, giunta alla 94ª edizione, si svilupperà su 17 prove speciali per un totale di 339,15 km cronometrati, confermandosi uno degli eventi più selettivi dell’intero calendario. Le tradizionali condizioni meteo variabili, tra asfalto asciutto, neve e ghiaccio, renderanno decisiva la gestione della strategia, a partire dalla scelta degli pneumatici.

21 Gen 2026 - 17:35
8 foto
rally monte carlo
rally di montecarlo
lancia hf
rally cantabria
lancia ypsilon rally2 hf integrale

Ultimi video

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

01:50
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO PREVIEW SRV

Al via la stagione del WRC: si parte con il Rally di Monte-Carlo

02:40
MAG SRV WRC1 TOYOTA OGIER GAP SRV

Navigatore di Evans per un giorno sulla GR Yaris Rally1

01:04
Una Ducati sulla neve

Una Ducati sulla neve

02:58
Defender alla Dakar 2026

Defender alla Dakar 2026

01:37
Ecco la nuova Kia EV2

Ecco la nuova Kia EV2

02:59
A tu per tu con Marquez

A tu per tu con Marquez

00:14
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:32
Toyota si prepara al Mondiale Rally

Toyota si prepara al Mondiale Rally

01:20
BYD sorpassa Tesla

BYD sorpassa Tesla

02:04
Salone dell'Auto di Bruxelles

Salone dell'Auto di Bruxelles

01:57
Aprilia, anno decisivo

Aprilia, anno decisivo

01:24
Dakar 2026, la penultima tappa

Dakar 2026, la penultima tappa

01:28
Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

01:36
Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

I più visti di Drive Up

Perché Dacia ha vinto la Dakar 2026

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

La Ferrari più strana di sempre

I touchscreen sulle auto sono stati un errore

Volvo, il centro sicurezza di Goteborg festeggia 25 anni

Volvo, il centro sicurezza di Goteborg festeggia 25 anni

L'incredibile collezione di auto di Mr Bean