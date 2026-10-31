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La supercar dei sogni di Philippe Plein

Il creativo tedesco è un grande appassionato di supercar e, nel corso degli anni, ha allargato il suo garage con modelli piuttosto esclusivi. Tutto documentato sul suo profilo Instagram da 3,2 milioni di follower e ben 11 mila foto pubblicate. La vita privata coincide con quella pubblica e ogni nuovo acquisto è prontamente condiviso con la sua community virtuale, che sarà contenta di sapere come Plein abbia finalmente trovato la sua auto dei sogni. Una Mercedes SLR McLaren come nuova. Si tratta di uno dei modelli più esclusivi mai prodotti dalla Stella di Stoccarda. Lo sviluppo congiunto con McLaren ha permesso di trasferire tutta l'esperienza del motorsport in una vettura stradale. Il motore è un V8 sovralimentato da oltre 600 CV mentre l'apertura delle portiere a farfalla la distingue ancora oggi. Linee azzeccate: guardandola non direste che è stata disegnata nel 2003, coetanea di Porsche Carrera GT e Ferrari Enzo. L'auto di Plein ha percorso solo 11 mila chilometri, una rarità che potrebbe aver fatto salire il prezzo d'acquisto

31 Ott 2026 - 08:41
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