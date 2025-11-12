Concept La Peugeot Polygon è il concept che anticipa la prossima 208

Con la Polygon Concept, Peugeot reimmagina la propria compatta simbolo trasformandola in un laboratorio di idee sul design e sulla mobilità del futuro. L’auto, lunga meno di quattro metri, anticipa la prossima generazione della 208 con un linguaggio estetico più netto, interni digitali proiettati sul parabrezza e un volante quadrangolare che rompe con oltre un secolo di tradizione. Una visione che fonde passato e sperimentazione, minimalismo e tecnologia, suggerendo come il marchio del Leone intenda ridefinire l’esperienza di guida