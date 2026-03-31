La nuova Mercedes da 400 mila euro di Haaland

© Ufficio Stampa
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La Maybach Abloh si distingue per la tinta della carrozzeria bi-tono Obsidian Black e dettagli color sabbia. Il logo del designer americano compare all'interno dell'abitacolo, sui cuscini posteriori e sui pannelli porta. Trattandosi di una delle Mercedes più esclusive degli ultimi anni, sotto il cofano non poteva non esserci il motore più rappresentativo della casa tedesca. Un 6.0 litri V12 che permette a questo salotto su quattro ruote di raggiungere i 100 km/h in soli 4,5 secondi