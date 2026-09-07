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Storie

La Mercedes da record dei nazisti

Nei primi decenni del Novecento, l'automobile fu spesso utilizzata come strumento di propaganda politica. Il secolo di violenza e progresso tecnologico si dimostrò un palcoscenico ideale per una generazione di pionieri guidata dall'ideologia. Questo è vero soprattutto in Germania, dove il nazismo influenzò e diresse l'attività di molti progettisti impegnati a dimostrare la presunta supremazia del Reich in ogni ambito. Un contesto che permise a Mercedes di costruire una super sportiva da record

07 Set 2026 - 09:09
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