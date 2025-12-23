Amarcord La Fiat Ritmo 130 TC Abarth

Nata per contrastare la supremazia della Volkswagen Golf GTI, la Fiat Ritmo 130 TC Abarth fu una delle risposte più radicali mai partorite dall’industria italiana. Non cercava equilibrio né compromessi: puntava tutto su potenza, carattere e sensazioni crude. In un’epoca in cui le compatte sportive iniziavano a diventare “razionali”, la Ritmo scelse la strada opposta, trasformandosi in un oggetto ruvido, veloce e impegnativo, capace di entusiasmare chi sapeva guidare e di spiazzare chi cercava solo prestazioni facili