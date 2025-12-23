Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
1 di 7
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

Amarcord

La Fiat Ritmo 130 TC Abarth

Nata per contrastare la supremazia della Volkswagen Golf GTI, la Fiat Ritmo 130 TC Abarth fu una delle risposte più radicali mai partorite dall’industria italiana. Non cercava equilibrio né compromessi: puntava tutto su potenza, carattere e sensazioni crude. In un’epoca in cui le compatte sportive iniziavano a diventare “razionali”, la Ritmo scelse la strada opposta, trasformandosi in un oggetto ruvido, veloce e impegnativo, capace di entusiasmare chi sapeva guidare e di spiazzare chi cercava solo prestazioni facili

23 Dic 2025 - 09:17
7 foto
fiat
ritmo
abarth
fiat ritmo
fiat ritmo abarth

Ultimi video

01:20
Hyundai Crater

Hyundai Crater

00:16
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:33
BMW Art Car World Tour

BMW Art Car World Tour

01:40
Rolls-Royce Phantom Centenary

Rolls-Royce Phantom Centenary

01:44
Tornare a vincere

Tornare a vincere

15:50
La puntata del 18 dicembre #DriveUp

La puntata del 18 dicembre #DriveUp

02:35
Ferrari, il trionfo al Mondiale WEC è indimenticabile

Ferrari, il trionfo al Mondiale WEC è indimenticabile

02:00
Investire sul futuro: il progetto Ford Youth Academy

Investire sul futuro: il progetto Ford Youth Academy

01:59
Superare ogni aspettativa, Lexus LFA Concept

Superare ogni aspettativa, Lexus LFA Concept

02:19
Fiat Dino Spider, un sacco bella

Fiat Dino Spider, un sacco bella

02:10
Opel Astra pronta al debutto, sotto una nuova luce

Opel Astra pronta al debutto, sotto una nuova luce

02:28
Tanti nuovi cambiamenti, come si aggiorna Kia Stonic

Tanti nuovi cambiamenti, come si aggiorna Kia Stonic

01:34
L'editoriale: auto termiche oltre il 2035, L'UE cambia rotta?

L'editoriale: auto termiche oltre il 2035, L'UE cambia rotta?

01:17
Geely Auto Talks

Geely Auto Talks

01:21
Nuova Citroën ELO

Nuova Citroën ELO

01:20
Hyundai Crater

Hyundai Crater

I più visti di Drive Up

Jake Paul vs Joshua: lo youtuber può consolarsi con un garage da sogno

La collezione di supercar di Jake Paul

La Ford nucleare con 8 mila chilometri di autonomia (che ha ispirato Fallout)

Germania: crollano le esportazioni di auto verso gli USA

Keanu Reeves e l'albero di Natale sul tetto della Porsche 911

Sorpresa: la Fiat 500 usata conquista anche la Germania