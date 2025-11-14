Test drive a Firenze Jaecoo 5: la prova del SUV accessibile e versatile

Linea dura, spirito libero e un’idea molto chiara di cosa debba essere un SUV compatto nel 2025. Jaecoo 5 arriva in Italia con l’ambizione di diventare la scelta di chi vuole lasciare l’asfalto senza rinunciare al comfort, forte di un design squadrato, un abitacolo sorprendentemente ampio e soluzioni tecniche che la rendono più capace di quanto la trazione anteriore lasci immaginare. Un modello che segna il debutto della nuova identità “urban-offroad” del marchio Jaecoo, tra versioni benzina, elettrica e, presto, un full-hybrid pensato per chi pretende versatilità a ogni chilometro