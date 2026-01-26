Rallye Monte-Carlo Il ritorno di Lancia nel mondiale Rally [GALLERY]

La Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale in azione sulle strade delle Alpi francesi. Protagoniste le condizioni meteo estreme che hanno messo a dura proca gli equipaggi. Rossel ha reagito a un inizio non ottimale e chiude il rally con la vittoria nella classifica Super Sunday, vincendo tutte le prove della domenica. Gryazin ha concluso sesto in WRC2 dopo aver lottato per la vittoria fino alla SS12 in una delle edizioni più dure del Monte-Carlo degli ultimi anni.

di Redazione Drive Up