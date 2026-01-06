Logo SportMediaset

Il New York Taxi di Alfa Romeo

Presentato nel 1976 per rispondere a un concorso pubblicato dal Museum of Modern Art di New York (Mo.Ma), il taxi Alfa Romeo è una delle opere di design tra le più audaci di Giorgetto Giugiaro. Disegnato per aggiornare gli yellow cab della metropoli, era costruito sulla base del furgone Alfa Romeo F12 con cui condivideva la meccanica e il motore 1.3 litri da 52 CV. Al suo interno presentava soluzioni di ergonomia e organizzazione dello spazio che avrebbero anticipato il concetto della moderna monovolume. Rimasto in esposizione nella Grande Mela per circa un decennio, oggi il Taxi Alfa è di casa al Museo storico di Arese

06 Gen 2026 - 11:16
alfa romeo
taxi
new york
taxi alfa romeo

