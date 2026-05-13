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Il casco che rende omaggio a Michael Schumacher

Dopo l'addio alla Formula 1 e l'esperienza nel WEC, Mick ha intrapreso quest'anno la sua nuova avventura a tempo pieno nella serie IndyCar con il team Rahal Letterman Lanigan Racing, guidando la vettura numero 47. Partecipare alla Indy 500 è un modo per unire due mondi: quello della velocità americana e quello della Formula 1, dove Michael trionfò proprio sul circuito di Indianapolis (nella versione stradale) per ben cinque volte durante il Gran Premio degli Stati Uniti

13 Mag 2026 - 15:29
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