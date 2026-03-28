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Curiosità

I lussuosissimi bus dei top club europei

Tra stadi imponenti e centri sportivi all'avanguardia, il bus di una squadra di calcio rappresenta oggi il primo vero biglietto da visita di un club d'élite. Questi giganti della strada sono progettati per offrire il massimo comfort agli atleti, permettendo loro di rilassarsi o concentrarsi prima di una sfida decisiva. Si tratta di veicoli personalizzati in ogni minimo dettaglio, dove il design esterno si fonde con interni degni di un jet privato di prima classe, garantendo privacy e sicurezza totale

28 Mar 2026 - 10:45
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