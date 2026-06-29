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Anniversari

Gli 80 anni della Vespa

L'idea era semplice: costruire un veicolo che fosse pratico, economico, semplice e sicuro. D'ascanio è famoso per aver inventato il primo prototipo di elicottero moderno. Le moto gli sono ostili, e il gesto di dover scavalcare la sella per sedercisi, insopportabile. Le conoscenze aeronautiche gli permettono di sviluppare la prima due ruote a scocca portante: non serve il tunnel, ci si siede come su una poltrona. La rivoluzione è anche di costume: possono usarla le donne con la gonna, senza paura di mostrare la biancheria. Nel 1946 Piaggio vende 2.484 Vespa; saranno 10.535 l'anno seguente; 60 mila nel 1950. Il 28 aprile 1956 sarà prodotto il milionesimo esemplare. In soli dieci anni, la Vespa motorizza un Paese, si espande in Europa e diventa l'oggetto italiano più riconosciuto al mondo. Stravolse un mondo e rese a portata di mano per una generazioni di uomini e donne, il sogno di una vita libera e spensierata. Lontano dalla provincia, fuori dalla città: ovunque, la Vespa ti ci portava. Una leggenda fuori dal tempo

29 Giu 2026 - 12:28
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